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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بلينكن يناقش تطورات محكمة العدل الدولية مع جانتس

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، التطورات القانونية بشأن محكمة العدل الدولية، مع وزير حكومة الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال مكتب جانتس، في بيان، إن كلا الجانبان تحدثا عن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، وقرار المحكمة الجنائية الدولية بالسعي للحصول على مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب البيان، شدد وزير الخارجية الأمريكي أيضا على أهمية الوضع الإنساني في غزة. 

وجانتس، بدوره، أدعي أن سلطات الاحتلال تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة، بالتوازي مع عدوانها علي القطاع.

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