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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب التكييف.. حريق داخل عناية مستشفي السنطة دون وقوع إصابات

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكن العاملون بمستشفى السنطة المركزي بمحافظة الغربية اليوم  الجمعة من السيطرة علي حريق محدود بغرفة العناية المركزة بالمستشفي دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حريق محدود داخل مستشفى السنطة  نتيجة ماس كهربائي في التكييف.

من جانبه اكد الدكتور أيمن شيحة وكيل مستشفى السنطة المركزي في تصريحات صحفيه أن اشتعال نيران الحريق لم يؤثر على العمل في المستشفى وتقديم الخدمة الصحية مستمر بكل الأقسام دون تأثر أو مشكلات.
واشار شيحه الى أن الحريق كان بسيطا ونشب في جهاز تكييف بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة عليه .
وتابع أن فريق الصيانة بالمستشفى نجح في إخماد الحريق  والسيطرة على النيران قبل وصول سيارات الإطفاء وإزالة آثار الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

 

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