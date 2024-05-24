حسام موافي: هناك 15 درجة للغيبوبة وهذه أخطر مراحلها

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك أنواعا عدة للفيروسات، منوها بأن فيروس كورونا يعد التهاب فيروسي في الرئة، والحزام الناري هو التهاب فيروس تحت الجلد، وفيروس سي التهاب فيروسي كبدي، معلقا: التهاب فيروس المخ من الفيروسات التي تؤدي إلى غيبوبة.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن التشخيص أهم شيء في الغيبوبة؛ للتعامل الجيد معها بدقة، لافتا إلى أن هناك 15 درجة لتحديد الغيبوبة بها.

وتابع حسام موافي: الغيبوبة التامة هي درجة 3 من 15، والتي لا يستفيق منها المريض، منوها أن نشاط الغدة الدرقية قد يؤدي إلى غيبوبة بسبب نقص الطاقة وخاصة في الشتاء.

واستكمل قائلا: «تكون في المناطق الثلجية -15، -20، وفي مصر ظهرت حالة واحدة فقط حينما حبس عامل بإحدى ثلاجات مطعم مشهور وتجمد وتوفي بسبب تدفئة أصدقاءه له، وعلاج غيبوبة البرودة بالمحاليل أولا، ثم التدفئة ثانيا، حتى لا يتوفى».



