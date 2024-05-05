زعيم المعارضة البريطانية يدعو سوناك لإجراء انتخابات عامة عقب خسارة حزبه في الانتخابات المحلية

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى إجراء انتخابات عامة؛ بعد أن لحقت بحزب المحافظين الحاكم خسارة كبيرة في الانتخابات المحلية.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض - حسب ما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الأحد/ - إن "الشعب أصابه الضجر من حزب المحافظين ويرغب في التغيير الآن".

وكان حزب المحافظين الحاكم قد تعرض لهزائم مدوية في الانتخابات المحلية، في حين أظهرت النتائج تحقيق حزب العمال فوزا كبيرا، خصوصا في بلديتي "لندن" و"ويست ميدلاندز". وأقر رئيس الوزراء البريطاني بأن نتائج الانتخابات المحلية "مخيبة للآمال".