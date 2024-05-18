«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يصر على مواصلة ارتكاب المجازر

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي يصر على مواصلة ارتكاب المجازر وجرائم الإبادة بحق المواطنين الفلسطينيين وهذا بات واضحًا من الاستهدافات العنيفة والمتكررة لمناطق واسعة في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين في مخيم المغازي في وسط قطاع غزة.

الاستهدافات تقتل الأطفال التي تلهو في الشارع

وأضاف جبر، خلال مراسلته للقناة، أن استهداف المغازي أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، وهذا الاستهداف كان بالقرب من مجموعة من الأطفال كانت تلهو في الشارع عندما قامت طائرة الاحتلال بهذا الاستهداف بالإضافة إلى إطلاق النار من المدفعية الإسرائيلية بإتجاه المناطق الشمالية لمخيم النصيرات والذي أسفر عن استشهاد أطفال.

وواصل: « شمال قطاع غزة وتحديدًا مخيم جباليا يشهد زيادة في عدد الشهداء الذين لا زالوا يتساقطوا في وسط القصف الإسرائيلي المكثف بحق المخيم بالإضافة إلى تدمير الاحتلال لمربعات سكنية في المخيم وتدمير المنازل والبيوت فوق رؤوس ساكنيها، وفي الوقت الحالي نتحدث عن إرتقاء 28 شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى وجود عشرات الشهداء في داخل المخيم».