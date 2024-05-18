«تذكرتي» تصدر إرشادات مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أصدرت شركة تذكرتي، اليوم السبت بيانًا رسميًا تضمن تعليمات وإرشادات مهمة للجماهير التي ستحضر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان، غدًا الأحد، في إياب نهائي الكونفيدرالية، الذي يقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، وينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

إرشادات مباراة الزمالك ونهضة بركان

1- فتح الأبواب: تبدأ عملية دخول الجماهير إلى ستاد القاهرة الدولي في الساعة الثانية ظهرًا غدًا الأحد.

2- يجب على كل مشجع إحضار بطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة به، ولن يسمح بالدخول بدونها.

3- يجب أن تتطابق بطاقة تذكرتي Fan ID مع التذكرة الإلكترونية للمباراة.

4- لا يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID.

5- يمنع تواجد أي شخص في محيط الاستاد بدون تذكرة وتذكرتي Fan ID.

6- يجب على كل مشجع ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل دخول بوابات الاستاد.

7- يلتزم كل مشجع بالجلوس في الدرجة المخصصة له على التذكرة.

8- لا يمكن نقل ملكية التذكرة لأي شخص آخر تحت أي ظرف من الظروف.

9- تُرجى شركة تذكرتي من الجماهير الالتزام بالتعليمات والإرشادات، والتعاون مع رجال الأمن لتسهيل عملية الدخول وخروج الجماهير من الملعب.

ويأمل فريق الزمالك في الفوز على نهضة بركان، من أجل حصد لقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه.