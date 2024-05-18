آلاف يتظاهرون في برلين إحياءً لذكرى نكبة فلسطين وإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المؤيدين لفلسطين، إحياءً لذكرى النكبة الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع حاملين لافتات وصورًا تعبر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ونددوا بالعدوان الإسرائيلي الذي أودى بحياة المئات من المدنيين الفلسطينيين، ودمّر العديد من المنازل والمؤسسات في غزة.

وشارك في التظاهرة عدد من الشخصيات البارزة من الفعاليات الفلسطينية والدولية، الذين ألقوا خطاباتٍ شديدة اللهجة تُدين العدوان الإسرائيلي، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وتُعدّ هذه التظاهرة أحد الفعاليات العديدة التي تُقام في العالم إحياءً لذكرى النكبة الفلسطينية، التي تُصادف الخامس عشر من مايو، وتُخلّد ذكرى تهجير العديد من الفلسطينيين من ديارهم، وإنشاء دولة إسرائيل على أراضيهم.