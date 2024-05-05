"سلامة الغذاء": 22 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية بعدة محافظات خلال أسبوع

قامت غرفة العمليات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات( الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية والبحيرة ) لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 43 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجاري فحص 18 شكوى.



وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 162 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات( القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، الاسكندرية والغربية ) مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 17 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 1 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1670 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.



وتم تسجيل 672 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 252 معاينة، فيما استوفت 257 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 22 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الشرقية، الاسماعيلية، الاسكندرية، سوهاج، المنوفية، البحر الأحمر وجنوب سيناء.



وتم تسجيل 3 منشآت تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 5 منشآت لاشتراطات الاعتماد.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الاسماعيلية، الفيوم، القاهرة، الغربية والشرقية، كما تم استيفاء 5 محالب ألبان خلال الأسبوع الماضي.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 1 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



كما تم شن حملة رقابية مشتركة مع إدارة الشكاوى بالهيئة على عدد 29 مطعمًا بمنطقة سان ستيفانو بمحافظة الاسكندرية نظرًا لورود شكاوى من المواطنين من تلك المطاعم بالمنطقة المذكورة، وتبين أثناء الحملة عدم تسجيلها بالهيئة ووجود خطر على الصحة العامة بعدد من تلك المنشآت، وتم منحهم مهلة زمنية للقيام بالإجراءات التصحيحية، وبالفعل قامت تلك المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء وتم تلافي الخطر وتسجيل 28 مطعمًا منها بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.