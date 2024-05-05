سلامة الغذاء: 280 ألف طن صادرات غذائية مصدرة الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 17 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 27 ابريل – 3 مايو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 79 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 منشأة لاشتراطات التسجيل، و 1 منشأة لاشتراطات الاعتماد.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 33 زيارة، وتم تسجيل 2 منشأة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3442 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1777 شركة مصدرة.



كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5250 رسالة بنحو 280 ألف طن بزيادة بلغت 70 ألف طن عن الأسبوع الماضي لعدد 1620 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 630 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.



ومازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 22 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنف بنحو 60 ألف طن.



وأيضًا مازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 62 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 53 صنف بنحو 85 ألف طن.

ومثلت السودان والسعودية وهولندا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 182 دولة مستوردة.



واحتل ميناء دمياط الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 786 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 750 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 715 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2015 رسالة بنحو 395 ألف طن لعدد 794 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 151 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 87 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، أمريكا، اندونيسيا والهند.



وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 646 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 284 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 20 منتج و8 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 669 منتج جديد، وأصدرت 21 شهادة بيع حر.