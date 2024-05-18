"واشنطن تايمز": نتنياهو يواجه ضغوطا متزايدة من الداخل والخارج بسبب الهجوم على رفح

أفادت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية اليوم السبت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط متزايدة على جبهات متعددة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن المتشددين في حكومته، يريدون أن يمضي الهجوم العسكري على رفح، جنوب قطاع غزة، بهدف "سحق" حركة حماس، غير أن الولايات المتحدة ودول حليفة كبرى حذرت من الهجوم على المدينة التي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة - وفر مئات الآلاف الآن - وهددوا بتقليص الدعم بسبب الأزمة الإنسانية في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيود الإسرائيلية والقتال العنيف في الحرب ضد حركة حماس التي دخلت الآن شهرها الثامن تركت السكان في أجزاء من غزة يبحثون عن الأعشاب و"علف الحيوانات"، ولا يأكلون وجبات طعام ويعيشون على نظام غذائي ضعيف من الخبز.