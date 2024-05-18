الأمم المتحدة: نريد وقف إطلاق نار فوري بغزة والإفراج عن المحتجزين وتسليم المساعدات

قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ، بخصوص الوضع الحالي في رفح الفلسطينية، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، حذر كثيرا من النشاط العسكري في رفح الفلسطينية، نظرًا للعدد الكبير من الأشخاص النازحين إلى تلك المنطقة، حسب ماورد بالقاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف حق، أن الأمم المتحدة تريد وقف إطلاق نار فوري، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين، وتسليم المساعدات الإنسانية بشكل سلس.

وفي سياق متصل، قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته أثناء انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين بالبحرين، إن الهجوم على رفح الفلسطينية بأي شكل من الأشكال مرفوض، والحرب بالقطاع هي الأسوأ بالنسبة للمدنيين والصحفيين.

كما أشاد جوتيريش بدور مصر الفاعل في حل الأزمة منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي ، قائلا “نقدر الدور الفعال الذي تلعبه مصر منذ اللحظات الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي، من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني”.