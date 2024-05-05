ماكرون يستنكر بشدة محاولات عرقلة عمل الجامعات بسبب المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشدة، محاولات عرقلة عمل الجامعات الفرنسية على خلفية المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين واعتصام الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، معتبرا أن "منع النقاش لم يساعد قط في حل النزاع".

وقال ماكرون، في حوار مع صحيفتي "لابروفانس" و"لا تريبيون ديمانش" الفرنسيتين، نُشر، اليوم /الأحد/، إن هذه الأفعال (من تعطيل عمل الجامعات) "تمنع النقاش"، على حد تعبيره، معربا عن إدانته لإغلاق عدة مباني تابعة لمعهد العلوم السياسية الشهير بباريس من قبل متظاهرين مؤيدين لفلسطين.

وأضاف أنه يتفهم جيدا أن ما يحدث اليوم، ولا سيما في غزة، أمر صادم ومزعج لكن منع النقاش لم يساعد قط في حل النزاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فرنسا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

واعتبر ماكرون فكرة أن يتمكن الشباب الفرنسي من القول إن الأحداث الجارية تؤثر عليهم وأنهم يناقشونها هو أمر "مشروع تماما وحتى صحي ومطمئن"، لكن "أن نعطي أمرا لمؤسسة ما باتباع هذه السياسة أو تلك بالقوة وبالعرقلة والتعطيل، ومنع الطلاب الآخرين من الدخول بحجة أنهم يهود، هذه ليست الجمهورية".

في الإطار.. أيد الرئيس الفرنسي فكرة تدخل الشرطة وإخلاء موقع اعتصام الطلاب بداخل الجامعات "بناء على طلب المؤسسات". وقال إن الطلاب الذين يعرقلون عمل المؤسسات التعليمية "مسيسون"، مضيفا أن ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية، وهو "أمر غير مقبول أن يمنعوا النقاش باسم نضالهم".

وأكدت الحكومة الفرنسية، /الجمعة/ الماضية، تعاملها بحزم مع احتجاجات الطلاب بالجامعات الفرنسية، مشددة على أن "الحزم كامل وسيظل"، في حين تدخلت الشرطة لفض اعتصام لطلاب مؤيدين للفلسطينيين في معهد العلوم السياسية بباريس.

ونُظمت العديد من التجمعات والاعتصامات في الأيام الأخيرة داعمة لفلسطين في مباني جامعية تابعة لمعهد العلوم السياسية وفي جامعات فرنسية أخرى، ما أدى في بعض الحالات إلى تدخل قوات الأمن لإخراج الطلبة المعتصمين داخل المؤسسات الجامعية.