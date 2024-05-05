أستاذ اقتصاد: تعديل نظرة «فيتش» لمصر تخفّض مخاطر التمويل الخارجي

قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، إنّ خبر تعديل نظرة وكالة فيتش لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري، يعيد الثقة في قوة الاقتصاد ويؤكد تمتعه بالصلابة والمرونة.

وأضاف «عبد العظيم»، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ دول العالم شهدت الكثير من الأزمات، وكان الاقتصاد المصري قادرا على تخفيف حدة الآثار السلبية لهذه الأزمات على المواطن.

وأكد أستاذ الاقتصاد أنّ تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من سلبية أو مستقرة إلى إيجابية، نقطة مهمة جدا لنظرة المؤسسات الدولية لمصر، كما يساهم في قدوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويخفض مخاطر التمويل الخارجي.

وأوضح أنّ معنى تعديل النظرة المستقبلية لمصر، يشير إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، لافتة إلى أنّ المؤسسات الدولية الكبرى المانحة للتمويل مثل البنك الدولي أو الصندوق الدولي، يمكنها أن تعطينا قروضا وهي واثقة أنّنا سنكون قادرين على السداد.