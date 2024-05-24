المقاومة الفلسطينية: استهدفنا 3 دبابات لجيش الاحتلال برفح

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن استهداف 3 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.حسب ما ذكره المركز الفلسطينى للإعلام

وكانت القسام أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف دبابتي "ميركافا 4" إسرائيليتين في شارع العجارمة بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وفى سياق متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، قام بقتل قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة حماس حسين فياض، في مجمع تحت الأرض في جباليا بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه إن قوات الفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو قامت بالقضاء داخل نفق تحت الأرض على حسين فياض، قائد كتيبة بيت حانون في "حماس".