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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعرف على موعد ومكان عزاء شقيق الفنان مدحت صالح

الراحل أحمد صالح
الراحل أحمد صالح شقيق الفنان مدحت صالح
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أعلن الفنان مدحت صالح، موعد ومكان عزاء شقيقه الراحل أحمد صالح، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس.

وكتب الفنان مدحت صالح في منشور له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "عزاء أخي وابني الغالي المرحوم أحمد صالح بمسجد ضباط الشرطة يوم الأحد 26 مايو الجاري بعد صلاة المغرب، ولا اراكم الله مكروها فيمن تحبون".

وقد شيعت جنازة أحمد صالح شقيق الفنان مدحت صالح اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، بمقابر القوات المسلحة في طريق الفيوم.

يشار إلى أن الفنان مدحت صالح كان قد أعلن مساء أمس الخميس، وفاة شقيقه الراحل أحمد صالح، ونشر على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور الفيديوهات إنستجرام صورة لشقيقة معلقا: "مع السلامة يا أحمد.. مع السلامة يابني.. مع السلامة يا حبيبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله".

 

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