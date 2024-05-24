استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 24 مايو 2024

الجمعة 24/مايو/2024 - 01:49 م

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة في الأسواق اليوم الجمعة 24 مايو 2024، وفق الأسعار المعلنة ببورصة الدواجن الرئيسية.

واستقر سعر كيلو الفراخ بأنواعها المختلفة (فراخ بيضاء، فراخ ساسو، فراخ بلدي)، بالإضافة إلى أسعار بورصة البيض بأنواعه المختلفة (الأحمر، الأبيض، البلدي).

أسعار الدواجن والبيض

سعر الدواجن البيضاء: سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 90 إلى 91 جنيها.

سعر الفراخ الساسو: يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 100 إلى 101 جنيه.

سعر الدواجن البلدي: يبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 115 إلى 120 جنيها.

سعر الفراخ الأمهات: سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء هو 80 جنيهًا.

أسعار البانيه والأوراك في الأسواق: وصل سعر كيلو البانيه في محلات الفراخ بالأسواق إلى ما بين 235 إلى 245 جنيها، حسب المنطقة، بينما سجل سعر كيلو الأوراك 115 جنيها للمستهلك.

سعر اللحم الرومي والبط: سجل سعر كيلو اللحم الرومي 200 جنيه، بينما استقر سعر كيلو البط البلدي عند 130 جنيها

واستقر سعر طبق البيض للمستهلك ليتراوح بين 130إلى 140 جنيها .