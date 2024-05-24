أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يحثون ترودو على الوفاء بالتزاماته تجاه "الناتو"

أرسلت مجموعة من 23 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تطالبه فيها بالوفاء بالتزامات بلاده تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من خلال الوصول إلى الحد المستهدف للأنفاق الدفاعى البالغ 2 % من إجمالى الناتج الداخلى الخاص بها، فى حين أن كندا خصصت حوالى 1.33% فقط.

وذكر "راديو كندا" اليوم، أن أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا في رسالتهم أنهم يكتبون إلى ترودو باعتبارهم أصدقاء لكندا.

وأضافت الرسالة أنه تم الالتزام مرتين بالحد المستهدف للإنفاق الدفاعي، مرة في ويلز في عام 2014 والمرة الثانية في فيلنيوس في عام 2023.مشيرين إلى أن الناتو يواجه اليوم أحد أخطر التهديدات في تاريخه.

وشدد الموقعون على الرسالة على ضرورة الوفاء بالالتزامات، لأن الناتو، وفقًا لهم، يحتاج إلى استثمارات مستمرة من جميع الدول الأعضاء.

وأكدوا الالتزام بتوجيهات الناتو التي تقضي بضرورة قيام جميع الدول الأعضاء بتخصيص 20% من إنفاقها الدفاعي على المُعِدَّات بهدف تحديث قدراتها، فضلًا عن الوصول إلى الحد المستهدف للإنفاق الدفاعي البالغ 2 ٪ من إجمالي ناتجها الداخلي والسعي إلى تجاوزه.

وعبر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن شعورهم بخيبة أمل عميقة، لأن أحدث التوقعات الكندية تشير إلى أن البلاد لن تفي بالتزام الإنفاق بنسبة 2% من إجمالي ناتجها المحلى خلال هذا العقد.

وكتبوا فى رسالتهم أنه في عام 2029، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الكندي ليبلغ 1.7% فقط، اي بعد خمس سنوات من الموعد النهائي المتفق عليه وهو 2024 وتلك النسبة ستظل أقل من المستوى المرجعي للإنفاق.

