لافروف: الأسلحة الأمريكية تستخدم ضد أهداف على الأراضي الروسية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم /الجمعة/، أن الأسلحة الأمريكية تستخدم بالفعل ضد مجموعة متنوعة من الأهداف على أراضي روسيا الاتحادية، خارج منطقة الصراع في أوكرانيا. وقال لافروف للصحفيين حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك: "لقد تم بالفعل استخدام الأسلحة الأمريكية على مجموعة متنوعة من الأهداف خارج منطقة الصراع، لذلك فإن حقيقة أن الأمريكيين يحاولون الإدلاء ببعض التصريحات المطمئنة للرأي العام لديهم أو لأعضاء الناتو أو لإظهار أن القرار لم يتخذ بعد، كلها في رأيي "حيل".

وأضاف "نحن ننطلق من حقيقة أن الأسلحة الأمريكية والغربية الأخرى تضرب أهدافًا على الأراضي الروسية، وخاصة البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية، لذلك فإن ذلك يقع على عاتقهم".

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