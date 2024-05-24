رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الثامنة والسبعون، مؤكدا أن هذه الذكرى غالية على قلب كل عربي وتجسد أسمى معاني الوطنية الراسخة للشعب الأردني.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس البرلمان العربي، على الدور الرائد والراسخ للأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في دعم قضايا المنطقة العربية وحفظ أمنه واستقراره، مثمنا الجهود التي يقوم بها لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة إلى جانب جهوده تجاه المقدسات في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها فضلا عن كونه عضوا فاعلا في المنظومة العربية، مشيدا بالمنجزات الحضارية التي حققها الأردن في عهد الملك بكافة المجالات والتي جعلت من المملكة نموذجا رائدا إقليميا ودوليا، متمنيا للأردن وشعبه العزيز مزيدا من الأمن والاستقرار والازدهار.