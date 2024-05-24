المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: وثقنا العديد من حالات التعذيب للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، إن المرصد وثق العديد من حالات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي استحدثت بعد السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف المغبط -في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة- أن منطقة شمال قطاع غزة لا يوجد بها مركز صحي أو ملجأ طبي يمكن الوصول إليه من قبل المرضى والجرحى، وبالتالي فإن هذا الأمر يعد حكمًا بالإعدام لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يتواجدون شمال القطاع ويواجهون الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وندد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إدخالل المستلزمات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة لإغاثة الفلسطينيين، موضحًا أن الصور التي يوثقها المرصد تؤكد قضاء جيش الاحتلال على أحياء سكنية كاملة بالقطاع ما يبين وحشية العدوان الإسرائيلي الغاشم ونية الإبادة الجماعية منذ اليوم الأول من الحرب.

