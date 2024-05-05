محافظ بورسعيد يترأس وفدا لتهنئة المسيحيين بعيد القيامة.. صور

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدًا، اليوم الأحد، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، وكان في استقبالهم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها.

وهنأ المحافظ خلال كلمته الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا على وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، داعيًا الله تعالى أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وأشاد محافظ بورسعيد بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين، والتي تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مؤكدا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، ومصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وضم الوفد: اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة ولفيف من أبناء بورسعيد.

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