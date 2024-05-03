بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد قبل احتفالات أعياد الربيع

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا، اليوم الجمعة، من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع قرب احتفالات أعياد الربيع.

وأمتلئت الشواطئ بالمواطنين بطول شاطئ بورسعيد العام الذي يمتد لقرابة 6 كيلو متر يُسمح بالدخول إليها بالمجان، في الوقت الذي تنافس مؤجروا الشماسي والكراسي بالشواطئ الشعبية على طرح تخفيضات ليبدأ سعر تأجير الكرسي من 10 جنيهات.

وقضى مواطنون أوقاتهم ما بين الاستمتاع بنسيم البحر وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية والتقاط الصور التذكارية والسباحة في البحر.

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