ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس عمال بالسويس

السبت 25/مايو/2024 - 02:55 ص

قال مصدر طبي في السويس، إن مجمع طبي السويس استقبل 16 مصابًا في حادث انقلاب أتوبيس عمال إحدى الشركات بطريق "السخنة - الأدبية" تجاه السويس.

وأضاف المصدر، أن الإصابات تراوحت بين كسور في الأطراف والعمود الفقري، وسحجات وكدمات في أماكن مختلفة بالجسم، وخضعوا للفحص الطبي تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام المختصة بالمجمع.

وأضاف المصدر أن المصابين هم: غريب أحمد البغدادي شحاته 36 عامًا، ومحمود عبدالفتاح علي 46 عامًا، ومحمد عبادي علي محمد 44 عامًا، ولينا سمير كامل 43 عامًا، وأحمد مصطفي عبدالرحيم 23 عامًا، وكريم سمير سيد 42 عامًا مقيم بطنطا محافظة الغربية، وهم مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

كذا أصيب محمد أحمد عبد الفتاح 23 عامًا، مصاب بخلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، وشهد غريب سيد 35 عامًا مصابة بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وعمرو إسماعيل أبو الفتوح إسماعيل 42 عامًا مصاب بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه، وعادل سيد احمد عبيد 47 عامًا مقيم محافظة المنوفية، ومصاب بكسر بالساق اليمني والذراع الأيمن وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، ووليد مصطفي احمد علي 44 عامًا مصاب بكسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه.

وأصيب أشرف وحيد عطيه 52 عامًا، بكسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه، ومحمود ابراهيم سليمان 53 عامًا سائق الاتوبيس مصاب بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وحمدي خيري محمد 44 عامًا، مصاب بكسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح، وعمر محمد أحمد 20 عامًا، مصاب بكسر بضلوع الصدر اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، ومؤمن محمود سليمان 33 عامًا مصاب بكسر بالعمود الفقري والساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد انقلاب أتوبيس ميني باص رقم "ط س ق 3943 " محمل بعمال تابعين لإحدى الشركات، وذلك بمنحدر من أعلى الطريق أمام شاطئ السويس العام "طريق السخنة والأدبية" تجاه السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي 11 سيارة إسعاف من نقاط الارتكاز إلى موقع الحادث، ودشن المسعفين مستشفى ميداني قبل وصول رجال الحماية المدنية، حيث قدم فريق الإنقاذ البري الدعم الفني وتمكنوا من فتح الاتوبيس لإخراج المصابين.

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