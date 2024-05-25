"الخارجية الأمريكية": بلينكن شدد على أهمية زيادة مستويات المساعدات الإنسانية في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع الوزير الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الجمعة، أكد بلينكن خلال اللقاء على موقف بايدن بخصوص عملية واسعة في رفح الفلسطينية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن شدد على أهمية زيادة مستويات المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة.

طالبت محكمة العدل الدولية خلال جلسة لها أمس الجمعة، من إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه سوف يحيل الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة.

وأضاف جوتيريش إن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة، وإنه يثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها.