4 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية شمال مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة "جودة" في برج النوري شمالي مخيم النصيرات.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت مخيم الشابورة وحي الجنينة وسط وشرقي مدينة رفح الفلسطينية.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت بها منزلًا يعود لعائلة "حرب" في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وحسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي جبل الطويل بمدينة ‎البيرة.