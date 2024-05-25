الطيران الإسرائيلي يقصف شقة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، اليوم السبت، قصفا على شقة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت مخيم الشابورة وحي الجنينة وسط وشرقي مدينة رفح الفلسطينية.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت بها منزلًا يعود لعائلة "حرب" في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وحسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي جبل الطويل بمدينة ‎البيرة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز الحمرا في الأغوار ، ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية داخلها وفتشت مركبات المواطنين.