صلى الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، قداس عيد القيامه المجيد، مساء اليوم السبت، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بالحى الاماراتي وذلك للمره الاولى منذ تدشين الكنيسة والتي تعتبر أول كنيسة تُبنى جنوب بورسعيد.

بالصور.. مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة بأول كنيسة تُبنى جنوب بورسعيد

وتعتبر كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بالحي الإماراتي هي أحدث الكنائس التي جرى تدشينها بالمحافظة، وهذه أول مرة يتولى فيها الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد قداس عيد القيامة المجيد بها، وذلك بحضور كهنة الكنيسة والمئات من الاخوه الأقباط الذين توافدوا من كل حدب وصوب للمشاركة في الصلاة.

وأرتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة الحي الاماراتي ببورسعيد الملابس الخاصة بهم، وأدوا القداس والصلوات في أجواء من الفرحة وبدوا في زيهم الأبيض أشبه بالملائكة .

وتخلل صلاة القداس بالكنيسة إقامة الطقوس الدينية والألحان الخاصة بتلك المناسبة والتي تتميز بالألحان ذات الطابع المبهج، وقدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة.

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