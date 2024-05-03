بالصور.. سوق أسماك بورسعيد كامل العدد بعطلة نهاية الأسبوع

توافد الآلاف من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى القادمين إليها عبر الرحلات الداخلية، اليوم الجمعة، على سوق الأسماك الحضاري بمنطقة القنال الداخلي، لشراء وجبة أسماك طازجة.

وأعلنت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، عن تخفيضات في أسعار السمك من خلال 12 محلًا داخل السوق، حيث بلغ سعر كيلو الشبار الأبيض 60 جنيهًا، والطوبار 90 جنيهًا، واللوت 120 جنيهًا.

ويتوافر داخل سوق الأسماك الحضاري في بورسعيد أماكن لطهي السمك وتجهيزه بمختلف الطرق، فضلا عن أماكن أخرى لبيع السلطات والمقبلات والمشروبات، ومناطق للجلوس وتناول الطعام.

وكان منسقو مبادرة مقاطعة شراء في بورسعيد، اعلنوا يوم الأحد الماضي، أن يوم الاثنين هو أخر أيام مقاطعة شراء السمك ليعود العمل بالأسواق رسميا يوم الثلاثاء بأسعار جديدة مخفضة.

يأتي ذلك بعد نجاح الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، بحضور نواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، ووكيل وزارة التموين، ومدير مكتب حماية المستهلك، ورئيس وأعضاء شعبة الأسماك من أصحاب مراكب الصيد وأصحاب المزارع السمكية والصيادين وتجار الجملة والتجزئة، وممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك، وذلك لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار السمك.

ونجح الاجتماع في تقريب وجهات النظر، وإعلان أعضاء شعبة الأسماك وأصحاب مراكب الصيد وأصحاب المزارع أنه عقب انتهاء نوة الأربعاء ستتوافر الأسماك مع دخول فصل الصيف وافتتاح إنتاج بحيرة البردويل، وستشهد الأسواق وفرة في المعروض من الأسماك، مما سينتج عنه انخفاض أسعارها - كما وعد أصحاب مراكب الصيد والمزارع السمكية - بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15 إلى 30%.

يشار إلى أن مبادرة مقاطعة شراء السمك انطلقت من بورسعيد اعتراضا على ارتفاع أسعار الأسماك، واستجاب لها أبناء قرابة 14 محافظة، وانضم إليها عدد من التجار وأصحاب المحلات الذين أغلقوا محالهم، وذلك لحين خفض أسعار السمك.

ويعد سوق السمك الحضاري بمنطقة القنال الداخلي نموذجاً حضارياً رائداً يواكب التطور، ويساهم في توفير احتياجات المواطنين من الأسماك الطازجة بأسعار مناسبة، كما يلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة لسكان المنطقة.

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