تعرف على خطوات تركيب محطة طاقة شمسية أعلى أسطح المنازل

يتساءل الكثير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن طرق ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.

وأوضحت وزارة الكهرباء، أنه من بين أهم طرق ترشيد الاستهلاك هو الاعتماد على الطاقة الشمسية.

لذلك ترصد «البوابة نيوز» لقرائها أهم الأسباب التي تشجع بالاعتماد على الطاقة الشمسية والتبديل من الطاقه التقليدية كالآتي:

1- توفير في فاتورة الكهرباء بنسبة تصل إلى 100%.

2- فترة ضمان الألواح تصل إلى 12 عام و25 عام ضمان على الأداء.

3- يتم استرداد قيمة المحطة بعد فترة تتراوح من 4 إلى 6 سنوات.

4- انخفاض تكلفة الصيانة.

5- الاستفادة ببيع الطاقة التي تزيد عن احتياجات المستهلك لشركة الكهرباء من خلال نظام صافي القياس لعداد الكهرباء ( Net Metering)، هو نظام تبادل الطاقة الكهربائية بين المنشأة (منزل، شركة، مزرعة، ….إلخ) والشبكة القومية للكهرباء.

6-ويسمح هذا النظام بتصدير إنتاج الكهرباء الفائض عن الحاجة إلى شبكة الكهرباء (ساعات ذروة النظام الشمسي في النهار) وبالمقابل يمكن سحب الكهرباء من الشبكة عند الحاجة (ساعات انعدام الإنتاج من النظام الشمسي ليلا).

وفي ذات السياق، نرصد أهم خطوات تركيب محطة طاقة شمسية أعلى أسطح المنازل:

1- اختيار الشركة المؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ولا تستطيع أي شركة غير مؤهلة تركيب الأنظمة المربوطة بشبكة الكهرباء ويمكن الوصول لهذه الشركات من خلال منصة مصر للطاقة الشمسية.

2- التقدم بطلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المكان المراد تركيب محطة طاقة شمسية به تقدم الطلبات من الشركة المؤهلة لتنفيذ المشروع إلى شركة توزيع الكهرباء.

3- دراسة الملف الفني والربط بالشبكة بعد قبول مستندات الملف الفني يقوم فريق من شركة التوزيع بزيارة موقع المشروع لفحص نقطة الربط.

4- تركيب الخلايا الشمسية بعد أن تمنح شركة توزيع الكهرباء الموافقة للبدء في أعمال تركيب المحطة.

5- ضمان الجودة من خلال شركة توزيع الكهرباء بعد اكتمال أعمال التركيب تقوم شركة التوزيع بزيارة ثانية للموقع من أجل:

- عمل معاينة بعد التركيب.

- اصدار مقايسة العداد والقياسات.

- تركيب العداد التبادلي.

- إجراء القياسات.

- ⁠عمل محاضر الربط والإطلاق.

- إبرام عقد تبادل الطاقة بين العميل وشركة التوزيع حيث يكون العقد لمدة 25 عامًا بحد أقصى.

