"تمثيلية القيامة" وألحان مبهجة.. قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي.. صور

صلى كهنة كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، قداس عيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت، بمشاركة الشمامسة من كافة الأعمار، بجانب المئات من أقباط محافظة بورسعيد الذين توافدوا بأعداد كبيرة للمشاركة في حضور صلاة قداس العيد.

وتولى الصلاة القمص بولا سعد والقس بيمن صابر والقص أرميا فهمي كهنة الكنيسة، في الوقت الذي شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد، ومنها كنيسة الأنبا بيشوي، وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمني مشدد للتأكد من استقرار الأوضاع، بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وأغلقت قوات الأمن أيضا الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة قداس عيد القيامة المجيد.

وارتدى الأطفال من شمامسة كنيسة الانبا بيشوي الزي الخاص بهم وبدو بملابسهم أشبه ما يكونوا بالملائكة وقد نالوا اعجاب وتقدير الجميع.

وتخلل صلاة القداس بالكنيسة إقامة الطقوس الدينية والألحان الخاصة بتلك المناسبة والتى تتميز بالألحان ذات الطابع الفرايحي والمبهج، وشهد القداس "تمثيلية القيامة" وهى تعتبر جزء أصيل وطقس من الطقوس الدينية في قداس عيد القيامة المجيد، حيث يجرى إطفاء كافة أنوار الكنيسة ويتم غلق هيكل الكنيسة، ثم يتم عمل تمثيلية القيامة، وبعد إنتهاء التمثيلية جرى إضاءة الأضواء وفُتحت أبواب الكنيسة مرة أخرى.

ومن جانبه، قال القس أرميا فهمي، المتحدث الاعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، إن "تمثيلية القيامة" هي طقس ديني يجرى خلال قداس عيد القيامة وهي محاكاة لقيام السيد المسيح من الموت - حسب معتقدات الديانة المسيحية - حيث يطوف الشمامسة داخل الكنيسة حاملين الرايات والاعلام ثلاث مرات، وسط فرحة المصلين وكل الحضور.

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