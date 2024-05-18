الشهادة الإعدادية 2024| وكيل تعليم بني سويف يتفقد انتظام سير الامتحانات

تفقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف عددا من اللجان المنعقد بها امتحان الشهاد الإعدادية للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وبدأت الجولة بزيارة لجان مدرسة منشأة عاصم الاعدادية المشتركة ثم مدرسة الشهيد أسامة علي عيد بالحلابية التابعتين لإدارة بني سويف .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بمتابعة انتظام سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية وصفوف النقل للثانوي العام والفني حيث أدى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحان في مادة اللغة العربية والذي يزيد عددهم عن 58 ألف و400 طالبا وطالبة خلال 315 لجنة على مستوى قرى ومدن المحافظة .

حيث حرص وكيل الوزارة على التحاور مع الطلاب حول مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات

وأشار وكيل الوزارة بأن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة والتواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية ومتابعة سير أعمال الامتحانات أول بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية لتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب والاطمئنان على وصول اوراق الأسئلة في الموعد المحدد إلى جانب تأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية من إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان إلى جانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن حالات الشغب والغش لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.

كما طالب وكيل الوزارة باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية سواء رؤساء المدن والقرى ومديرية الأمن والصحة والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب من إضاءة جيدة وتأمين اللجان وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ للطلاب أثناء أداء الامتحان مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة و سلامة الطلاب وتوفير الأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات

وفي سياق متصل واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحان في مواد اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة بإجمالي ما يزيد عن 21 الف طالبا وطالبة في 92 مدرسة ثانوى على مستوى المحافظة

كما واصل طلاب التعليم الفني أداء امتحان الفصل الدراسي الأول بإجمالي يزيد عن 53 ألف طالبا وطالبة لسنوات النقل للتعليم الفني بمختلف أنواعه ( صناعي ، زراعي ، تجاري ، فندقي ) خلال 53 مدرسة .

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت اليوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024:



السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.

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