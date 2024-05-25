حبس فتاة «بلوجر» بتهمة الزنا في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس بلوجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اتهمها زوجها بالزنا مع عدة أشخاص.

وقدم زوجها فلاشة تحتوي على مكالمات جنسية لها ومقاطع فيديو منافية للآداب، إرسلها له شخص مجهول.

كانت بداية الواقعة بتحرير شاب يبلغ من العمر، 38 عامًا، محضر بقسم شرطة حلوان، يتهم خلاله زوجته تعمل بلوجر، وتقديم محتوى على منصة تيك توك، بالزنا وقدم فلاشة تحتوي على مقاطع ومكالمات جنسية لزوجته.

وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ المحرر من الزوج.

وعقب ذلك تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط المتهمة بعد الكشف عليها جنائيا أثناء تواجدها بمحطة مترو حلوان.

وبعرض المتهمة على النيابة العامة، أمرت بالقرار سالف الذكر.