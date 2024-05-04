بالصور.. مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس أثناء قداس عيد القيامة

تفقد اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية، مساء اليوم السبت، قوات تأمين الكنائس ببورسعيد أثناء قداس عيد القيامة المجيد.

وأطمأن مدير أمن بورسعيد على تنفيذ خطط تأمين الكنائس وانتشار القوات، مشددا على اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان، كما وجه بتطبيق القانون بكل حسم، ومساعدة الإخوة المسيحيين في التوجه للكنائس بكل يسر.

كما وجه التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكثفت قوات مديرية الأمن من تواجدها بمحيط كنائس المحافظة المختلفة، ووضعت بوابات الكترونية على أبواب الكنائس الرئيسية، وجابت عدد من الدوريات كافة أحياء شوارع المدينة الساحلية لفرض السيطرة الأمنية، مع تخصيص مجموعات قتالية وقوات أمنية متحركة.

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