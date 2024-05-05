بداية الصمت الانتخابي في تشاد عشية الانتخابات الرئاسية المقررة غدا

دخلت تشاد مرحلة الصمت الانتخابي اعتبارا من منتصف ليل أمس /السبت/ وذلك عشية الانتخابات الرئاسية والمقررة غدا الاثنين (6 مايو الجاري) والتي من المفترض أن تضع حدا للمرحلة الانتقالية في البلاد بعد وفاة الرئيس "إدريس ديبي".

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - أن المرشحين العشرة في الانتخابات الرئاسية وأبرزهم الرئيس "محمد إدريس ديبي" ورئيس الوزراء "سوكسيه ماسرا" اطلقوا حملتهم الدعائية عبر المدن والقرى التشادية المختلفة لمدة عشرة أيام والتي جرت في هدوء حيث استطاع كافة المرشحين تقديم برنامجهم بكل حرية/ على حد تعبير أحد المتخصصين دون الإفصاح عن هويته.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ تشاد الواقعة في وسط أفريقيا التي سيتنافس فيها رئيس دولة ورئيس وزراء في انتخابات رئاسية.