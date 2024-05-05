محافظ السويس يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، التهنئة للأنبا بموا أسقف السويس وقيادات الكنيسة والأقباط الأرثوذكس بكنيسة مارجرجس بمدينة الصباح بحي فيصل، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق المحافظ اللواء حسام الدين احمد الدح مدير أمن السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام و احمد الوزيري السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب والشيوخ النائب احمد خشانة و حافظ شوشة و سيد عبده و سيد عبد الحميد الكرماوي .



وقال اللواء عبد المجيد صقر، إن مشاركة احتفالات الأقباط دليل على عمق العلاقة القوية بالوحدة الوطنية، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدا على فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، والتى أصبحت نموذج يحتذى به للتعايش والتسامح فى العالم كله.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف فى السويس، إن الدين الاسلامي أمرنا بتهنئة الإخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأقباط مصر خيرا حيث يعيش المصريون على أرض سلم وسلام.

وقدم الأنبا بموا أسقف محافظة السويس الشكر والتقدير المحافظ والقيادات والأمنية والتنفيذية والأحياء والمديريات وأهالي السويس على الحضور للتهنئة بهذه المناسبة الطيبة التي تسودها المحبة والود والترابط بين المصريين.



وقدم الأب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح الشكر والتقدير للمحافظ والقيادات السويسية على تهنئتهم، مشيرا إلى أننا نسيج واحد ومصير وهدف واحد هو مصرنا الحبيبة والحب الذي يربط بين الشعب المصري.

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