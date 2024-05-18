اليوم العالمي للمتاحف.. افتتاح المعرض المؤقت "الإسكندرية بين بونابرت وكليبر".. صور

افتتح متحف الاسكندرية القومى، اليوم السبت، المعرض المؤقت "الإسكندرية بين بونابرت وكليبر" ، بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف، وتحت شعار متاحف من أجل التعليم والبحث العلمى، يأتى المعرض من إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور عباس ابو غزالة والذي له مؤلفات وترجمات عديدة لفترة الحملة الفرنسية، ويستمر المعرض لمدة شهر.

يتضمن المعرض مجموعة من اللوحات رسمها الفنانون الذين رافقوا الحملة الفرنسية منذ انزال القوات في خليج المرابط "العجمي حالياً" في يوليو عام ١٧٩٨ وحتي مغادرة نابليون البلاد.

ويجمع المعرض بعض أعمال العلماء الذين رافقوا الحملة بالإضافة إلي خرائط تطور مدينة الإسكندرية والتي جمعتها لجنة العلوم بناء على طلب الجنرال كليبر في موسوعة وصف مصر.

يأتي إقامة هذا المعرض تأكيداً على الدور التعليمي والبحثي الذي يقوم به المتحف للتركيز علي فترة مهمة في التاريخ المصري وهي فترة دخول الحملة الفرنسية مدينة الاسكندرية .

قام بافتتاح المعرض كل من بورا كريم أوغلو قنصل دولة تركيا، ماريو باسكويلي قنصل دولة إيطاليا، د منى حجاج أستاذ الآثار ورئيس جمعية الآثار بالإسكندرية، د إيناس دياب أستاذ بكلية التربية النوعية ومدير مركز الإبداع سابقاً.

444151031_835800338568583_2789997083326191840_n

444444219_835800311901919_3860798444860974310_n

426393326_835800291901921_909926625060630134_n