رسميًا.. إشبيلية يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم السبت، رحيل مدربه كيكي سانشيز فلوريس بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ويختتم فلوريس مسيرته مع الفريق الأندلسي بمباراتين ضد أتليتك بلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وقال خوسيه ماريا ديل نادو، رئيس نادي إشبيلية، خلال مؤتمر صحفي: «لقد تحدثت مع المدرب واتفقنا على إخباركم بأن عمله سينتهي مع الفريق في 30 يونيو المقبل».

وأضاف ديل نادو: «أود أن أشكر كيكي على جهوده خلال فترة عمله معنا، خاصة وأننا كنا في وضع صعب للغاية، فقد بذل ساعات طويلة من العمل من أجل تحقيق أهدافنا».

وتابع: «أعلم أن هذا القرار صعب ومؤلم، لكن إشبيلية سيظل دائمًا بيت كيكي، وأود أن أشكره مرة أخرى على كل ما قدمه للنادي».

كشف حساب فلوريس مع إشبيلية

قاد فلوريس إشبيلية في 23 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات و4 تعادلات وتلقى الفريق الأندلسي 9 هزائم.

ونجح فلوريس في إبعاد إشبيلية عن مراكز الهبوط وضمان استمراره في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثاني عشر حاليًا برصيد 41 نقطة.

ويعد رحيل فلوريس ختامًا لسلسلة من التغييرات في الجهاز الفني لـ إشبيلية خلال العامين الماضيين، حيث تعاقب على تدريب الفريق أربعة مدربين هم: خورخي سامباولي وجوزيه ميلينديبار ودييجو ألونسو وكيكي سانشيز فلوريس.