أبرز أغاني احتفالات أعياد الربيع.. السندريلا في المقدمة

لفصل الربيع طبيعة وعشق خاص عند المصريين حيث الطقس المعتدل، وتزين الورود في الحدائق، إلى جانب الإحتفال بأعياد شم النسيم والإعتياد على التنزه فى الحدائق العامة.

الفن كان له نصيبا في الاحتفال بقدوم فصل الربيع عن طريق العديد من الأغاني المحفورة في الوجدان المصري عبر التاريخ.

وترصد “البوابة نيوز أبرز” أغاني الربيع كالتالي:

الدنيا ربيع للسندريلا

تعتبر اغنية الدنيا ربيع للسندريلا سعاد حسني، هي الأغنية الأبرز احتفالاً بعيد الربيع وشم النسيم، ومازالت عالقة في الأذهان ويرددها الجمهور احتفالاً بقدوم الربيع، الأغنية من كلمات الشاعر صلاح جاهين، وهى من فيلم "أميرة حبي أنا".



الورد جميل لكوكب الشرق

تعتبر أغنية "الورد جميل" لأم كلثوم، واحده من أبرز أغاني الربيع والتى حققت نجاحاً كبيراً حتى وقتنا الحالي، الأغنية كلمات الشاعر بيرم التونسي ألحان زكريا أحمد، وجاءت الأغنية من فيلم "فاطمة".



"ادي الربيع عاد من تاني" إبداع فريد الأطرش

قدم المطرب الكبير فريد الأطرش، واحده من أنجح اغاني الاحتفال بعيد الربيع، من خلال أغنية "ادي الربيع عاد من تاني"، من خلال أحداث فيلم "عفريته هانم"، كلمات الأغنية للشاعر مأمون الشناوي وألحان وغناء فريد الأطرش.

أسمهان تشارك الإحتفال بالربيع "يا بدع الورد"

شاركت المطربة أسمهان فى الإحتفال بعيد الربيع، وذلك من خلال أغنية "يا بدع الورد يا جمال الورد"، من فيلم "انتصار الشباب".

الأغنية كلمات حلمي حكيم، وألحان فريد الأطرش وغناء أسمهان.