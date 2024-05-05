الاحتلال يقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، ولاء السلامين، إن الضفة الغربية شهدت منذ صباح اليوم الأحد اقتحامات متتالية بعدد من المنازل أبرزها مدينة نابلس ورام الله.

وأضافت المراسلة ، قوات الاحتلال اقتحمت 8 قري وأحياء فيما بالاشتباك المسلح مع الفلسطينيين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، ثم انسحت قوات الاحتلال، متابعة إلى أن المستوطنينون هاجموا تل لحمة في الأغوار الشمالية حيث قام المستوطنيين برفع العلم الإسرائيلي على التلة وهناك تخاوف من المواطنيين بأن يكون هناك مقدمة إلا أن تكون بؤرة استيطانية جديدة في هذا المكان.

وأشارت إلى أن هناك المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال من جهة آخري يقتحمون البلدات ويعثون خرابا وفسادا في منازل المواطنيين، ومن جهة أخرى الضفة الغربية هى بمثابة فك الكباش.