سلامة الغذاء: تكثيف الحملات على الأسواق ومصانع الأغذية خلال احتفالات شم النسيم

أصدر الدكتور طارق الهوبي ، توجيهات مشددة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات ، مع احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم ،

نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 6 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظة القاهرة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 370 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 49 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية في محافظات ( الجيزة، سوهاج والقليوبية ,) .

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:



وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة و حفاظا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 20 حملة تفتيشية موسعة على 120 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط1 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 5 آلاف قطعة شيكولاتة يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك، 1 طن صلصة طماطم و 50 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 15 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم تنفيذ 15 قرار نيابة، كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 20 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، دواجن، أسماك مدخنة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، ميت أبو غالب، رأس البر، دمياط، كفر سعد).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 2 حملة تفتيشية موسعة على 5 منشآت غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة (حي شرق، أخميم)، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لمنتجات منتهية الصلاحية (لحوم ومجمدات، عبوات بسكويت).

كما نفذ الفرع حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على عدد 10 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم تحرير 11 محضر و 7 إنذارات لإدارة منشأة بدون ترخيص.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية بشن 6 حملات تفتيشية على 10 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (منتجات ألبان، حلوى، عصائر، مخبوزات)، وتبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء وتم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 21 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.