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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

محافظ بني سويف يهنئ
محافظ بني سويف يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة
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هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأخوة المسيحيين من أبناء المحافظة ، بمناسبة حلول عيد  القيامة المجيد، خلال  زيارته صباح اليوم الأحد، لعدد من الكنائس والأديرة بالمحافظة، ورافقه خلالها : بلال حبش نائب المحافظ،اللواء سامي علام السكرتير العام، المساعد ، على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر وعدد من أعضاء البرلمان ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر.

واستهل المحافظ جولته بزيارة مركز ومدينة ناصر ،وقدم بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس،الأنبا بولا بدير الأنبا بولا،ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا انطونيوس، على أس جمع  من الآباء والكهنة والقساوسة، الذين عبروا عن سعادتهم بمشاركة أخوتهم لهم في العيد، وتقديرهم  للمحافظ للدكتور محمد هاني غنيم وحرصه الدائم على التواجد معهم في كل المناسبات.

كما أعرب المحافظ عن تهانيه للأخوة المسيحيين من أبناء مركز وناصرـبهذه المناسبة الكريمة، مؤكداً أن عيد القيامة عيد لكل الشعب المصري والفرحة للجميع، وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي جسد أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه ونسيجه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده، مؤكد أن مصر كانت ومازالت  رمزاً للأمن والأمان والمحبة بوحدة شعبها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم كان قد شهد مساء أمس السبت، قداس عيد القيامة المجيد بمطرانيتي ببا وبني سويف، وبحضور لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ.

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