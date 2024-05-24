صور.. ضبط 6 آلاف عبوة غذائية فاسدة بمحال تجارية بأبشواى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر تموينية ضد تجار مخالفين بمركز أبشواى.

وتمكنت الحملة من تحرير محضر تجميع دقيق بلدى مدعم بإجمالى عدد 20 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحده 50 كجم قبل اعادة بيعه بالسوق السوداء، 2 محضر سلع غذائيه منتهية الصلاحيه وغير صالحه للاستهلاك الادمى طبقا لتاريخ الانتاج المدون على كل عبوه، وتم ضبط 6000 عبوه مختلفة الاصناف والاعداد والاوزان، وتم تحرير المحاضر اللازمه.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الاسعار.



وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

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