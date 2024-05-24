بوتين: ليس لدى روسيا مشكلات لم يتم حلها مع بيلاروس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية تعزيز العلاقات بين روسيا وبيلاروس، مشيرًا إلى عدم وجود أي مشاكل بين البلدين لم يتم حلها بالفعل.

خلال لقائه بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أشار بوتين إلى أن الاتصال بين البلدين دائم، وأنه من الضروري تحديد الخطوات الملموسة لتطوير العلاقات بينهما، مع التأكيد على تقدم بيلاروس واستقرارها.

وسجل التبادل التجاري بين البلدين زيادة بنسبة 4.2% خلال الربع الأول من هذا العام، حيث يسعى البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري في العام الحالي، وتحتل بيلاروس مكانة مهمة في العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين موسكو ومينسك العام الماضي 53 مليار دولار، وهو مستوى تاريخي يعكس العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.