بوتين يهنئ القادة الأفارقة بيوم أفريقيا ويؤكد تعزيز التعاون المشترك

بعث رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى رؤساء الدول وحكومات البلدان الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا.

وجاء في البرقية: "أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة يوم أفريقيا، الذي يرمز إلى انتصار شعوب قارتكم على الاستعمار وتطلعاتهم نحو الحرية والسلام والازدهار."

وأكد بوتين أن "البلدان الأفريقية حققت نجاحات معترف بها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتلعب دوراً متزايد الأهمية في حل القضايا الدولية الراهنة."

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "روسيا الاتحادية تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة، ونحن متحدون بالرغبة في بناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، بعيداً عن التمييز والإملاءات وضغوط العقوبات."

وأضاف أن "عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سانت بطرسبورغ العام الماضي أوجد بلا شك ظروفاً ملائمة لزيادة التعاون المثمر والمتبادل في مختلف المجالات."