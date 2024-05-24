انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية، من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا داخل مياه نهر النيل أمام محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر بمحافظة القليوبية، أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بغرق شاب يدعى "أحمد. أ ف" 25

سنة, مقيم بالمنشأة الصغرى بكفر شكر، وذلك أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة، وجرى استدعاء قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية، للبحث عن الجثمان وسرعة انتشاله من مياه نهر النيل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.