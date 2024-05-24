العدل الدولية: العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية منع وصول المساعدات الإنسانية

قال رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية عاقت الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى أن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم في أثناء إجلاء المواطنين من رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبا عاجل.



وأضاف، رئيس محكمة العدل الدولية، أن العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تهدد الحياة بالمدينة وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها، كما أن هناك مسؤولون أمميون أكدوا استمرار المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح الفلسطينية.

واستكمل: لا بد من تنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في رفح الفلسطينية.