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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بعد قليل.. العدل الدولية تصدر قرارها بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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تصدر محكمة العدل الدولية بعد قليل قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة والهجوم على رفح الفلسطينية، حيث تعد هذه القضية من القضايا الأوسع نطاقًا تُتهم فيها إسرائيل بشكل مباشر لارتكاب ((إبادة جماعية)) بحق الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وفي سياق متصل، قال فادي عباس، نقيب المحامين الفلسطينيين: إننا في انتظار حكم محكمة العدل الدولية اليوم في تفاؤل حذر على خلفية الطلب التي تقدمت به جنوب أفريقيا مجددا بوقف العمليات العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولا سيما في رفح الفلسطينية مما يحتم اتخاذ أمر فوري بوقف هذه العمليات من خلال أمر القضاء المطلوب.

 

 

 

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