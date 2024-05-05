هدف واحد يجمع بين ليفربول وتوتنهام فى قمة الليلة

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب " آنفيلد"، لمتابعة القمة المرتقبة بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ونظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وكانت مبارة الدور الأول قد انتهت بفوز فريق توتنهام بهدفين لهدف على ليفربول، فى المواجهة التى جمعت بينهما على ملعب "توتنهام هوتسبير".

ويسعى كل فريق لحصد الثلاث نقاط، لعدة عوامل يأتى اولها لمصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد النتائج المتذبذبة فى الفترة الأخيرة، ثانياً لبقاء كل فريق على حظوظه فى المنافسة كلاً على حده ان كانت للمشاركة الأوروبية أو فى اعتلاء قمة البريميرليج.

تعرض فريق ليفربول لنكسه لم يكن يتوقعها أحد، بعد نزيف النقاط الذى حدث فى اخر 5 جولات، هزم جولتين وتعادل مثلهم وحقق الفوز فى جوله وحيده منهم، مما اثر بشكل كبير على حظوظه فى المنافسة على لقب البريميرليج، وابعده عن القمة التى كان يتربع عليها منفردًا لصالح غريمه التقليدى مانشستر سيتى وارسنال.

يحتل فريق ليفربول المركز الثالث برصيد 75 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتى صاحب الوصافة بـ 82 نقطة وله مباراة مؤجلة، وبفارق 8 نقاط عن ارسنال المتصدر بـ 83 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، لم يتذوق توتنهام طعم الفوز أو تحقيق اى نقطة فى اخر ثلاث جولات، وذلك للمرة الثانية هذا الموسم، بعد انتكاسة الاسابيع الـ 11 و12 و13، لتحول بينه وبين المنافسه على التواجد ببطولة دورى ابطال اوروبا فى الموسم القادم، وذلك لحساب استون فيلا.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة وله مبارتين مؤجلتين، بفارق 7 نقاط عن استون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.