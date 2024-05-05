الأرصاد: انخفاض الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر اليوم بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم، وهو ما يساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وانخفاض في قيم الحرارة عن الأيام الماضية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: "اليوم، ستكون العظمى على القاهرة الكبرى نهارا 28 درجة مئوية، وبالتالي، أجواء ربيعية مائلة للحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الأجواء ستكون معتدلة تماما في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأجواء بين الحارة وشديدة الحرارة في الأماكن الموجودة بجنوب صعيد مصر في فترة الظهيرة ومع شدة الإشعاع الشمسي، ولكن في فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في قيم الحرارة والصغرى في فترة الليل ستكون 17 درجة مئوية".