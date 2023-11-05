كان يلهو فوق الشرفة.. دفن جثة طفل سقط من أعلى عقار بالعجوزة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة طفل لقي حتفه إثر سقوطه من أعلى شرفة منزله بالعجوزة، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها لإعداد تقرير بسبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال أهلية الطفل المتوفى حول ملابسات سقوطه.



سقط من الشرفة

وأفاد تقرير الطب الشرعي للكشف الظاهري لجسد الطفل المتوفى، وجود آثار كسور متعددة في أنحاء الجسد، ونزيف داخلي، إصابات حدثت بسبب السقوط.



وأشارت التحريات وسؤال أهلية الطفل المتوفى، أن السبب في سقوطه من أعلى شرفة الشقة هو اللهو د، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.



تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفل 5 سنوات به آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفي أفادوا أنه أثناء لهو نجلهم اختل توازنه وسقط من شرفة الشقة محل سكنهم بالطابق العاشر ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفو وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.